37-летний форвард станет игроком Аль-Насра, утверждает Marca . Стороны уже все согласовали, поэтому о договоренности могут объявить в ближайшие часы.

Руководитель Айнтрахта: Роналду предлагали даже нам

Роналду подпишет контракт до 2030 года – 2,5 года будет выступат в статусе футболиста, после чего станет послом Саудовской Аравии, чтобы содействовать проведению ЧМ-2030 в арабской стране вместе с Египтом и Грецией.

Зарплата Криштиану составит 200 миллионов евро за сезон в течение первых 2,5 лет, после чего сумма, вероятно, увеличится.

Легендарный нападающий после прощания с Манчестером Юнайтед пытался найти убежище в Европе, но ни один клуб не был заинтересован в его услугах и не мог предложить желаемые финансовые условия.