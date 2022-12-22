Роналду нашел новый клуб – заоблачный контракт до 2030 года и роль посла
Похоже, судьба капитана сборной Португалии Криштиану Роналду решена. Португалец пробыл без клуба всего месяц.
37-летний форвард станет игроком Аль-Насра, утверждает Marca. Стороны уже все согласовали, поэтому о договоренности могут объявить в ближайшие часы.
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Роналду подпишет контракт до 2030 года – 2,5 года будет выступат в статусе футболиста, после чего станет послом Саудовской Аравии, чтобы содействовать проведению ЧМ-2030 в арабской стране вместе с Египтом и Грецией.
Зарплата Криштиану составит 200 миллионов евро за сезон в течение первых 2,5 лет, после чего сумма, вероятно, увеличится.
Легендарный нападающий после прощания с Манчестером Юнайтед пытался найти убежище в Европе, но ни один клуб не был заинтересован в его услугах и не мог предложить желаемые финансовые условия.
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