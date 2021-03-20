Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решительно настроен на добытие трофея в текущем сезоне после получения награды лучшему игроку Серии А.

"Спасибо за это признание Ассоциации футболистов Италии, Ювентусу, моим товарищам по команде и нашим болельщикам.

Роналду стал лучшим игроком Серии А в сезоне 2019/20, Малиновский и Ко также получили награду

Я хотел бы пообещать всей вселенной Ювентуса, что мы будем продолжать работать до последнего дня, поскольку мы все еще можем отпраздновать успех по итогам сезона. До конца", – приводит слова Роналду Goal.

Напомним, Криштиану был признан лучшим игроком чемпионата Италии прошлого сезона. В текущем сезоне португалец забил 30 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах текущего сезона. Ювентус уже прекратил участие в Лиге чемпионов, сейчас занимает третье место в Серии А, отставая от Интера на 10 пунктов, и вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с Аталантой.

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