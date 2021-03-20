Gran Galà del Calcio объявили Криштиану Роналду лучшим футболистом турнира в сезоне 2019/20. В предыдущем розыгрыше чемпионата Италии португалец сыграл в 33-х поединках, в которых отметился 31-м мячом и 6-ю ассистами.

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Лучшей командой в прошлом сезоне признана Аталанта, а ее наставник Джан Пьеро Гасперини выиграл в голосовании за лучшего тренера. Напомним, бергамаски финишировали третьими в прошлогоднем розыгрыше Серии А.

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