"Щиро дякую за це визнання Асоціації футболістів Італії, Ювентусу, моїм товаришам по команді та нашим вболівальникам.

Роналду став найкращим гравцем Серії А у сезоні 2019/20, Маліновський і Ко також отримали нагороду

Я хотів би пообіцяти всьому всесвіту Ювентуса, що ми будемо продовжувати працювати до останнього дня, оскільки ми все ще можемо мати всі причини для святкування цього сезону. До кінця", – наводить слова Роналду Goal.

Нагадаємо, Кріштіану був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії минулого сезону. В поточному сезоні португалець забив 30 голів та віддав 4 асисти у 33 матчах поточного сезону. Ювентус вже припинив участь у Лізі чемпіонів, наразі посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Інтера на 10 пунктів та вийшов до фіналу Кубка Італії, де зіграє з Аталантою.

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