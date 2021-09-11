"Мое возвращение на Олд Траффорд было лишь кратким напоминанием о том, почему этот стадион известен как Театр мечты. Для меня это всегда было волшебное место, где можно достичь всего, чего хочешь.

Сказочный камбек Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Вместе со всеми моими партнерами по команде и потрясающей поддержкой, которую мы всегда получаем с трибун, мы с уверенностью и оптимизмом смотрим на предстоящий путь. Мы верим, что в конце будем праздновать.

Горжусь тем, что вернулся в Манчестер Юнайтед и снова сыграл в АПЛ. Но, прежде всего, рад помочь команде. Вперед, дьяволы!" – написал Роналду в Instagram.

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл – Роналду оформил дубль в дебютном матче за "дьяволов"