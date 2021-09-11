"Моє повернення на Олд Траффорд було лише коротким нагадуванням про те, чому цей стадіон відомий як Театр мрії. Для мене це завжди було чарівне місце, де можна досягти всього, чого прагнеш.

Казковий камбек Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Разом з усіма моїми партнерами по команді і приголомшливою підтримкою, яку ми завжди отримуємо з трибун, ми з упевненістю і оптимізмом дивимося на майбутній шлях. Ми віримо, що в кінці будемо святкувати.

Пишаюся тим, що повернувся в Манчестер Юнайтед і знову зіграв в АПЛ. Але, перш за все, радий допомогти команді. Вперед, дияволи!" – написав Роналду в Instagram.

Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл – Роналду оформив дубль у дебютному матчі за "дияволів"