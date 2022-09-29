Манчестер Юнайтед рискует остаться с единственным здоровым центрфорвардом в битве против Манчестером Сити.

Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль в течение этой недели не тренировались в общей группе, сообщает The Times.

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Англичанин набрал роскошную форму и оформил 2+2 в двух матчах АПЛ перед международной паузой. Впрочем, бенефис против Арсенала (3:1) завершился для Рашфорда мышечной травмой. У Марсьяля проблемы со здоровьем на протяжении всего сезона – на этот раз француз лечит ахилл. Если оба не успеют восстановиться, то для Тен Хага единственным вариантом на позицию центрфорварда останется Криштиану Роналду.

Добавим, что дерби Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье (2 октября), в 16:00.

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