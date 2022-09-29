Маркус Рашфорд та Антоні Марсьяль упродовж цього тижня не тренувалися у загальній групі, повідомляє The Times.

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Англієць набрав розкішну форму і оформив 2+2 у двох матчах АПЛ перед міжнародною паузою. Втім, бенефіс проти Арсенала (3:1) завершився для Рашфорда м'язовою травмою. У Марсьяля ж проблеми зі здоров'ям протягом усього сезону – цього разу француз лікує ахілл. Якщо обоє не встигнуть відновитися, то для Тен Хага єдиним варіантом на позицію центрфорварда залишиться Кріштіану Роналду.

Додамо, що дербі Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю (2 жовтня), початок о 16:00.

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