Психолог и писатель Джордан Петерсон пришел на интервью к звездному журналисту Пирсу Моргану. Как оказалось, оба лично знакомы с Роналду, поэтому не могли обойтись без вопросов о состоянии 37-летнего португальца.

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"Несколько месяцев назад у него были некоторые проблемы в жизни, и его друг прислал ему несколько моих видео. Роналду сказал, что смотрел их. Затем он прочитал одну из моих книг и нашел ее полезной, захотел поговорить лично. Я пришел к нему домой, мы проговорили около двух часов. Он показал мне все свое оборудование для поддержки прекрасной формы, мы говорили о его компаниях. В основном мы говорили о его планах на будущее и препятствиях, которые могут им помешать. Я бы назвал это стратегическим разговором", – признался Петерсон.

"Mostly we talked about what he wanted in the future and some of the obstacles that he's facing."



Dr Jordan Peterson tells Piers Morgan how he came to be invited to Cristiano Ronaldo's house.@jordanbpeterson | @cristiano | @piersmorgan | #MorganPeterson pic.twitter.com/HHHHN9yyjw — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 27, 2022

Добавим, что летом Роналду отчаянно хотел покинуть МЮ, но так и не получил приглашение от участника ЛЧ. Нынешний сезон пока складывается для 37-летнего нападающего крайне неудачно – всего один гол в 8 матчах.

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