Роналду пришлось обратиться к психологу: "У него были некоторые проблемы в жизни"
Криштиану Роналду не смог самостоятельно справиться с некоторыми психологическими трудностями.
Психолог и писатель Джордан Петерсон пришел на интервью к звездному журналисту Пирсу Моргану. Как оказалось, оба лично знакомы с Роналду, поэтому не могли обойтись без вопросов о состоянии 37-летнего португальца.
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"Несколько месяцев назад у него были некоторые проблемы в жизни, и его друг прислал ему несколько моих видео. Роналду сказал, что смотрел их. Затем он прочитал одну из моих книг и нашел ее полезной, захотел поговорить лично. Я пришел к нему домой, мы проговорили около двух часов. Он показал мне все свое оборудование для поддержки прекрасной формы, мы говорили о его компаниях. В основном мы говорили о его планах на будущее и препятствиях, которые могут им помешать. Я бы назвал это стратегическим разговором", – признался Петерсон.
Добавим, что летом Роналду отчаянно хотел покинуть МЮ, но так и не получил приглашение от участника ЛЧ. Нынешний сезон пока складывается для 37-летнего нападающего крайне неудачно – всего один гол в 8 матчах.
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