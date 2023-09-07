"Я обратил внимание на то, что многих интересуют мои мотивы при переходе из Атлетико в Аль-Шабаб. Что ж, после этой встречи с вами мы больше не будем поднимать эту тему.

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Этим летом я получил только одно конкретное предложение – от Аль-Шабаба. У меня были контакты с другими клубами, но не было никакой конкретики. Я хотел определенности, и по этой причине выбрал этот вариант. Саудовская лига становится сильнее, там играет много европейских звезд. Я не считаю трансфер в неё шагом назад.

Футболист – это профессия. Когда вы получаете лучшие условия работы, вы меняете работодателя. Я знаю, что нахожусь в хорошей форме для выступлений за топ-клуб. Но я также общался по этому поводу с Акселем Витселем – в 33 года он получил серьёзную травму. Я просто выбрал уверенность в будущем.

В конце концов, Криштиану Роналду тоже здесь со своей женой, не так ли? Неймар со своей матерью. Думаю, в переезде в Саудовскую Аравию нет ничего плохого, это красивая страна. Я не слушаю, что говорят другие. Я хочу испытать этот опыт на себе, и лишь потом смогу выражать своё мнение", – цитирует Карраско Het Nieuwsblad.

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