"Я звернув увагу на те, що багатьох цікавлять мої мотиви під час переходу з Атлетіко в Аль-Шабаб. Що ж, після цієї зустрічі з вами ми більше не будемо піднімати цю тему.

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Цього літа я отримав тільки одну конкретну пропозицію – від Аль-Шабаба. У мене були контакти з іншими клубами, але не було ніякої конкретики. Я хотів визначеності, і з цієї причини обрав цей варіант. Саудівська ліга стає сильнішою, там грає багато європейських зірок. Я не вважаю трансфер у неї кроком назад.

Футболіст – це професія. Коли ви отримуєте кращі умови роботи, ви змінюєте роботодавця. Я знаю, що перебуваю в хорошій формі для виступів за топ-клуб. Але я також спілкувався щодо цього питання з Акселем Вітселем – у 33 роки він отримав серйозну травму. Я просто обрав упевненість у майбутньому.

Зрештою, Кріштіану Роналду теж тут зі своєю дружиною, чи не так? Неймар зі своєю матір'ю. Думаю, в переїзді до Саудівської Аравії немає нічого поганого, це красива країна. Я не слухаю, що говорять інші. Я хочу випробувати цей досвід на собі, і лише потім зможу висловлювати свою думку", – цитує Карраско Het Nieuwsblad.

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