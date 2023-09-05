Янник Карраско перешел из Атлетико в Аль-Шабаб, информирует официальный Твиттер саудовского клуба. Согласно AS, сделка обошлась примерно в 15 миллионов евро – соглашение бельгийца с мадридским клубом было рассчитано ещё на год.

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Сообщается, что Атлетико может получить ряд бонусов в связи с тем, насколько успешно Карраско будет выступать за новую команду. Сам игрок подписал трёхлетний контракт с зарплатой, "которую невозможно получить в европейском футболе".

В прошлом сезоне Карраско стал третьим лучшим бомбардиром Атлетико после Антуана Гризманна и Альваро Мораты (10 мячей – столько же, сколько у Анхеля Корреа). Он провёл за мадридскую команду 266 официальных матчей.

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