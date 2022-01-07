Лишь три футболиста продолжают борьбу за звание лучшего в прошлом году по версии ФИФА. До сих пор среди претендентов Роберт Левандовски (Бавария, сборная Польши), Лионель Месси (Барселона/ПСЖ, сборная Аргентины) и Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта).

ФИФА выбрала трех кандидатов на звание лучшего тренера года

В нынешнем сезоне Левандовски на клубном уровне забил 30 голов в 25 матчах во всех турнирах и совершил три ассиста. В активе Месси 6 мячей и 5 результативных передач в 16 играх. Салах поразил ворота соперников 23 раза в 26 матчах, а также сделал 9 результативных передач.

Напомним, действующим обладателем этой награды остается нападающий Баварии Роберт Левандовски. В этом году церемония FIFA The Best состоится 17 января.

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