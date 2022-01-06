ФИФА выбрала трех кандидатов на звание лучшего тренера года
17:10 - Читати українською
Сразу два представителя АПЛ будут соревноваться за почетное звание.
В тройку лучших тренеров по версии ФИФА вошли Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель (Челси).
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Церемония награждения The Best состоится 17 января. Напомним, прошлогодним победителем в этой номинации стал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.
Напомним, сборная Италии победила Евро-2020, Челси завоевал кубок Лиги чемпионов, а Гвардиола привел Сити к очередному "золоту" АПЛ.
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