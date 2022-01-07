Лише три футболісти продовжують боротьбу за звання найкращого у минулому році за версією ФІФА. Досі серед претендентів Роберт Лєвандовскі (Баварія, збірна Польщі), Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ, збірна Аргентини) та Мохамед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту).

ФІФА обрала трьох кандидатів на звання найкращого тренера року

У нинішньому сезоні Лєвандовскі на клубному рівні забив 30 голів у 25 матчах у всіх турнірах і зробив три асисти. В активі Мессі 6 м'ячів та 5 результативних передач у 16 іграх. Салах вразив ворота суперників 23 рази у 26 матчах, а також зробив 9 результативних передач.

Нагадаємо, чинним володарем цієї нагороди залишається нападник Баварії Роберт Лєвандовскі. Цьогоріч церемонія FIFA The Best відбудеться 17 січня.

Хаос Кубка Африки 2021: Ліверпуль грабують, а золотий фонд УПЛ і багатомільйонних суперзірок не пускають