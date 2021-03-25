Історія Кріштіану Роналду в Ювентусі може затягнутися ще на рік.

Португалець не проти відпрацювати контракт і залишитись до 2022 року, повідомляє La Gazzetta dello Sport .

Реал відмовився від повернення Роналду – у мадридців інший пріоритет

Щоправда, Роналду поставив жорстку умову перед керівництвом клубу. Під час літнього вікна Ювентус зобов'язаний підсилити склад для боротьби за трофеї. Зірка туринців у свої 36 не збирається витрачати час на затяжні перебудови і перехідні сезони. У травні відбудеться зустріч, на якій сторони обговорять умови подальшої співпраці.

Нагадаємо, Ювентус сенсаційно вилетів від Порту на стадії 1/8 Ліги чемпіонів. На внутрішній арені також не все гаразд – туринці йдуть третіми, відстаючи на 4 очки від Мілана і на 10 від Інтера.

"Це катастрофа": Роналду відправляють з Ювентуса і звинувачують у вильоті з ЛЧ, а легендарний тренер назвав боягузом