Реал отказался от возвращения Роналду – у мадридцев другой приоритет
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не возглавляет список трансферных целей "сливочных".
Боссы мадридского клуба не планируют тратиться на нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, сообщает COPE.
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36-летний португалец не подходит мадридцам из-за своего возраста. В Реале хотят сделать ставку на молодую звезду, которая впоследствии сможет стать лидером команды.
Напомним, Роналду защищал цвета королевского клуба в 2009-2018 годах, после чего перебрался в Юве за около 100 млн евро. В нынешнем сезоне Серии А Кришитану провел 24 матча, в которых отметился 23-мя голами.
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