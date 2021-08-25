Португалец досрочно завершил тренировку из-за повреждения, информирует журналист Ромео Агрести.

Роналду обсудил с игроками Ювентуса возможный переход в Манчестер Сити

Роналду начинал занятия вместе с общей группой, однако почувствовал дискомфорт в правой руке. Звезда Ювентуса покидал тренировочное поле в сопровождении физиотерапевта. Пока неизвестно, является ли травма 36-летнего нападающего серьезной.

Напомним, в первом матче сезона Роналду остался на скамейке запасных Ювентуса. Некоторые источники связали это с желанием португальца сменить клуб до конца трансферного окна.

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