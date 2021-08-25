Криштиану Роналду может вернуться в знакомый чемпионат Англии.

Манчестер Сити стал приоритетным направлением для 36-летнего португальца, информирует журналист RMC Симоне Ровера.

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Роналду уже успел обсудить возможный переход с другими игроками Ювентуса. Криша серьезно интересует идея присоединения к "горожанам", хотя в ситуацию еще может вмешаться ПСЖ. Сначала парижанам следует окончательно определиться по сохранению Килиана Мбаппе.

Напомним, через год Роналду становится свободным агентом, однако нападающий настроен покинуть Турин до завершения контракта.

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