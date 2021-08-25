Португалець достроково завершив тренування через пошкодження, інформує журналіст Ромео Агресті.

Роналду обговорив з гравцями Ювентуса можливий перехід в Манчестер Сіті

Роналду починав заняття разом із загальною групою, однак відчув дискомфорт у правій руці. Зірка Ювентуса покидав тренувальне поле у супроводі фізіотерапевта. Наразі невідомо, чи є травма 36-річного нападника серйозною.

Нагадаємо, у першому матчі сезону Роналду залишився на лаві запасних Ювентуса. Деякі джерела пов'язали це з бажанням португальця змінити клуб до кінця трансферного вікна.

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