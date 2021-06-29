Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду пока не раскрыл планы по поводу своей карьеры.

После вылета сборной Португалии с Евро-2020 Роналду должен согласовать с Ювентусом план на будущее, а уже потом отправится в отпуск, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, португалец должен определиться, готов ли он остаться в туринском клубе. Контракт, действующий еще один сезон, в этом случае не дает никаких гарантий. Ювентус хочет выяснить все в ближайшее время, так как от решения Криштиану зависит работа на трансферном рынке. Если форвард покинет команду, туринцы смогут купить сразу нескольких новых игроков.

К слову, контракт 36-летнего португальца рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах. За время выступления за итальянский клуб Роналду стал двукратным обладателем Скудетто, выиграл Кубок и дважды стал обладателем Суперкубка Италии.

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