"Мы не добились желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что, по-прежнему, может подарить радость португальцам.

Роналду пренебрег капитанской повязкой сборной Португалии – скандальное видео

Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала до конца. Мы сражались, чтобы оправдать ваше доверие. Нам не удалось добиться того, чего хотели, но мы искренне благодарны вам. Поздравляем Бельгию и удачи всем остальным командам, которые остаются в турнире. Мы вернемся сильнее. Вперед, Португалия!" – написал Роналду в своем Instagram.

Напомним, что сборная Португалии завершила свое выступление на чемпионате Европы после того, как уступила Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:1.

Бельгия – Португалия: Азар-младший эффектно завершил Евро для Роналду, "селесао" преодолели серость и сломали де Брюйне