Звездный португалец попросил своего агента Жорже Мендеша начать переговоры с клубом о продлении контракта, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Евро-2020 уже позади – Роналду похвастался фото с роскошного отдыха в окружении семьи

Действующее соглашение с Ювентусом заканчивается через год, но Криш готов остаться до лета 2023-го. На протяжении последних месяцев непрерывно появлялись спекуляции об уходе нападающего. Мендеш действительно контактировал с ПСЖ и Манчестер Юнайтед, однако ни один из этих клубов не проявил интерес к 36-летнему игроку. При таких условиях Роналду предпочитает остаться в Ювентусе. Правда, туринцы могут настаивать на уменьшении зарплаты звезды, которая сейчас составляет 31 млн евро в год.

Добавим, что в прошлом сезоне португалец провел 44 матча, отметившись 36 голами и 4 ассистами.

Может сесть в тюрьму – почему Месси не продлил контракт с Барселоной