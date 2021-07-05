Зірковий португалець попросив свого агента Жорже Мендеша розпочати переговори з клубом щодо продовження контракту, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Чинна угода з Ювентусом завершується через рік, але Кріш готовий залишитися до літа 2023-го. Упродовж останніх місяців безперервно з'являлися спекуляції про відхід нападника. Мендеш справді контактував з ПСЖ та Манчестер Юнайтед, проте жоден з цих клубів не проявив інтерес до 36-річного гравця. За таких умов Роналду воліє залишитися в Ювентусі. Щоправда, туринці можуть наполягати на зменшенні зарплатні зірки, яка зараз складає 31 млн євро на рік.

Додамо, що в минулому сезоні португалець провів 44 матчі, відзначившись 36 голами та 4 асистами.

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