Евро-2020 уже позади – Роналду похвастался фото с роскошного отдыха в окружении семьи
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду быстро скорректировал график после вылета с чемпионата Европы.
Пиренейцы неделю назад прекратили выступления на континентальном первенстве, поэтому футболисты смогли отправиться в отпуск.
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По крайней мере капитан команды так и сделал. Криштиану Роналду в своих соцсетях похвастался фото на роскошной яхте, где отдыхает в окружении своей семьи. "Пришло время отдохнуть с моими любимыми", – говорится в подписи к фотографии.
К слову, Роналду все еще сохраняет шансы привезти с Евро-2020 награду. Хотя Португалия вылетела в 1/8 финала, ее лидер до сих пор остается лучшим бомбардиром турнира.
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