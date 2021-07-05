Пиренейцы неделю назад прекратили выступления на континентальном первенстве, поэтому футболисты смогли отправиться в отпуск.

Евро-2020: УЕФА разъяснил, кто станет лучшим бомбардиром в случае одинакового количества голов – преимущество у Роналду

По крайней мере капитан команды так и сделал. Криштиану Роналду в своих соцсетях похвастался фото на роскошной яхте, где отдыхает в окружении своей семьи. "Пришло время отдохнуть с моими любимыми", – говорится в подписи к фотографии.

К слову, Роналду все еще сохраняет шансы привезти с Евро-2020 награду. Хотя Португалия вылетела в 1/8 финала, ее лидер до сих пор остается лучшим бомбардиром турнира.

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