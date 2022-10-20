Руководство Манчестер Юнайтед заняло сторону главного тренера команды Эрика Тен Хага в его конфликте с Криштиану Роналду. Об этом в своём Твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Сообщается, что решение Тен Хага на 100% одобрено клубным правлением.

В то же время журналист Педру Алмейда утверждает в своём Твиттере, что Роналду ещё сильнее приблизился к расторжению контракта с Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в четверг, 20 октября Криштиану был исключен из состава первой команды после того, как отказался выходить на замену в матче с Тоттенхэмом и ушел в раздевалку задолго до окончания матча.

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