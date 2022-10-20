Роналду близький до розірвання контракту з МЮ – клуб став на бік Тен Хага
Клубне правління "червоних дияволів" на 100% схвалило рішення головного тренера.
Керівництво Манчестер Юнайтед стало на бік головного тренера команди Еріка Тен Хага у його конфлікті з Кріштіану Роналду. Про це у своєму Твіттері інформує журналіст Фабріціо Романо.
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Повідомляється, що рішення Тен Хага на 100% схвалено клубним правлінням.
Водночас журналіст Педру Алмейда стверджує у своєму Твіттері, що Роналду ще більше наблизився до розірвання угоди з Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що в четвер, 20 жовтня, Кріш був виключений зі складу першої команди після того, як відмовився виходити на заміну в матчі з Тоттенхемом і залишив лаву для запасних за кілька хвилин до фінального свистка.
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