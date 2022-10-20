На 90-й минуте матча с Тоттенхэмом Роналду покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку. По данным Daily Mail , португалец вообще отказался выходить на замену.

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Такое поведение не осталось незамеченным главным тренером Манчестер Юнайтед Эриком Тен Хагом. Как информирует журналист The Athletic Лори Вайтвелл , решением наставника было исключить Роналду из состава на предстоящий матч с Челси, который состоится в субботу, 22 октября. Официальный сайт МЮ подтвердил данную информацию.

Сообщается, что Роналду также отстранен от тренировок с первой командой, поэтому он может заниматься либо индивидуально, либо с U-21.

37-летний обладатель пяти "Золотых мячей" не в первый раз демонстрирует свой своенравный характер. В конце июля он тоже досрочно покидал стадион, тогда "красные дьяволы" проводили спарринг с Райо Вальекано.

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