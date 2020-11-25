"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Одним из лучших за всю историю. Непревзойденный волшебник.

Умер Диего Марадона

Он ушел слишком рано, но оставляет наследство без ограничений и пустоту, которая никогда уже не будет заполнена. Тебя никогда не забудут", – написал Криштиану в своем Instagram.

Заметим, Диего Марадона умер от сердечного приступа в 60 лет. Недавно аргентинец перенес операцию по удалению тромба из мозга. После этого легендарного Диего выписали из больницы, однако он находился под наблюдением медицинского персонала у себя дома, где, к сожалению, скончался.

Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986