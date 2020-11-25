Роналду – про смерть Марадони: Він пішов занадто швидко
Зірковий португалець Кріштіану Роналду з болем відреагував на новину про смерть Дієго Марадони.
"Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається з вічним генієм. Одним із найкращих за всю історію. Неперевершений чарівник.
Він пішов занадто рано, але залишає спадщину без обмежень і порожнечу, яка ніколи вже не буде заповнена. Тебе ніколи не забудуть", – написав Кріштіану у своєму Instagram.
Зауважимо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього легендарного Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома, де, на жаль, відійшов у вічність.
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