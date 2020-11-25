"Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається з вічним генієм. Одним із найкращих за всю історію. Неперевершений чарівник.

Помер Дієго Марадона

Він пішов занадто рано, але залишає спадщину без обмежень і порожнечу, яка ніколи вже не буде заповнена. Тебе ніколи не забудуть", – написав Кріштіану у своєму Instagram.

Зауважимо, Дієго Марадона помер від серцевого нападу у 60 років. Нещодавно аргентинець переніс операцію з видалення тромбу із мозку. Після цього легендарного Дієго виписали з лікарні, однак він перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома, де, на жаль, відійшов у вічність.

Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986