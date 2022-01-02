Роналдо, недавно купивший родной Крузейро, узнал неприятную новость за считанные часы до празднования 101-й годовщины основания клуба. Соответственно, 45-летний экс-игрок сборной Бразилии не смог поучаствовать в торжествах. Об этом сообщил сам Роналдо в Twitter.

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По словам бывшего нападающего, он вакцинирован и чувствует себя нормально. У него есть лёгкие симптомы болезни. Планируемую встречу с болельщиками пришлось перенести, но "Феномен" примет участие в праздновании в режиме онлайн.

Напомним, бразилец также является президентом испанского Вальядолида, выступающего в Сегунде.

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