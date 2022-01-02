Роналдо, який нещодавно придбав рідний Крузейро, дізнався невтішну новину за лічені години до святкування 101-ї річниці заснування клубу. Відповідно, 45-річний екс-гравець збірної Бразилії не зміг взяти участі в урочистостях. Про це повідомив сам Роналдо у Twitter.

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За словами колишнього нападника, він вакцинований і почувається нормально. У нього є легкі симптоми хвороби. Заплановану зустріч з уболівальниками довелося перенести, але "Феномен" візьме участь у святкуванні в режимі онлайн.

Нагадаємо, бразилець також є президентом іспанського Вальядоліда, який виступає в Сегунді.

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