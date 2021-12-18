Двухкратный чемпион мира согласовал приобретение 90% акций Крузейро за 400 млн реалов (около 62 млн евро), сообщает Globoesporte.

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Именно в этом клуб Роналдо начинал свой путь на взрослом уровне, однако сейчас "Черная бестия" переживает худший период в своей истории. Два года назад Крузейро впервые вылетел во второй дивизион Бразилии и до сих пор не может вернуться в элиту. Более того, клуб могли опустить в третий дивизион, если бы не удалось закрыть долг перед Зарей за Виллиана Гомеса. Роналдо обещает решить все финансовые проблемы и поспособствовать усилению Крузейро.

Напомним, 45-летний Феномен также владеет Вальядолидом, который сейчас находится в Сегунде. В 2018 году бразилец приобрел 51% акций "Пуселы" за 30 млн евро. Ожидается, что теперь между двумя клубами легенды будет тесное сотрудничество.

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