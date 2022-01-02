Фернандо Паласио – аргентинский ди-джей и друг детства Лионеля Месси – в мгновение ока стал одной из самых популярных персон на родине.

Сегодня, 2 января, Лионель Месси получил положительный результат теста на COVID-19 и остался на изоляции в Аргентине. Пока неизвестно, когда 34-летний форвард вернется в игру.

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В Аргентине начали поиски "виновника", который мог заразить 7-кратного обладателя "Золотого мяча". Подозреваемым стал местный диджей Фернандо Паласио, который на днях был в компании Месси на одной из вечеринок. Ранее два человека, которые были на другой вечеринке с участием музыканта, тоже сдали положительные тесты. Подозрения пали именно на Паласио, сообщает Mundo Deportivo.

"Люди, с вами все хорошо? Проснулся и увидел свое имя в трендах Twitter, потому что я якобы заразил Лионеля Месси коронавирусом. Меня даже назвали убийцей, а также прислали ряд не очень приятных сообщений с угрозами. У меня нет COVID-19 и я не заразил Месси", – написал Паласио в Twitter, прикрепив отрицательный результат теста.

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