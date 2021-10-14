Экс-форвард Реала и сборной Бразилии Роналдо не сомневается относительно того, кто заслужил главную индивидуальную награду.

Двукратный чемпион мира и обладатель двух "Золотых мячей" советует году отдать награду Кариму Бензема.

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"Никаких сомнений, мой кандидат на "Золотой мяч" – Бензема. Лучший нападающий, брутальный уровень за 10 лет и, прежде всего, чемпион. Вы так не думаете?" – написал Роналдо в Instagram.

Добавим, что Бензема возглавляет бомбардирскую гонку Примеры – 9 голов и 7 ассистов в 8 матчах. Недавно звезда "сливочных" выиграл Лигу наций со сборной Франции, забив в полуфинале и финале.

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