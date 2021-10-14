Екс-форвард Реала та збірної Бразилії Роналдо не має сумнівів щодо того, хто заслужив головну індивідуальну нагороду.

Дворазовий чемпіон світу і володар двох "Золотих м'ячів" радить цьогоріч віддати нагороду Каріму Бензема.

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"Жодних сумнівів, мій кандидат на "Золотий м'яч" – Бензема. Найкращий нападник, брутальний рівень за 10 років і, перш за все, чемпіон. Ви так не думаєте?" – написав Роналдо в Instagram.

Додамо, що Бензема очолює бомбардирські перегони Прімери – 9 голів та 7 асистів у 8 матчах. Нещодавно зірка "вершкових" виграв Лігу націй зі збірною Франції, забивши у півфіналі та фіналі.

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