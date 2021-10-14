"Кому отдал бы "Золотой мяч"? Месси. И если бы я не тренировал Месси, все равно бы выбрал его. Без сомнений. Левандовски поставлю на второе место, а Криштиану – на третье", – отметил Почеттино в интервью Marca.

"Месси и Роналду не участвуют в гонке за "Золотой мяч": экс-звезда ПСЖ назвал своего фаворита за награду

Добавим, что в список из 30 кандидатов также попали звезды ПСЖ Мбаппе и Неймар, однако специалист не нашел им места в своей тройке претендентов.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в парижском театре Шатле.

"Золотой мяч-2021": France Football назвал номинантов – Месси, Роналду, Левандовски и другие будут бороться за титул