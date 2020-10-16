Луганская Заря в ближайшее время должна получить деньги от бразильского клуба за трансфер Виллиана Гомеса.

Как известно, Крузейро получил трансферный бан за то, что не рассчитался за трансфер 7-летней давности. До 20 августа клуб был обязан выплатить Заре 1,16 млн евро, однако этого так и не произошло.

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С приходом нового наставника Луиса Фелипе Сколари появилась надежда, что луганчане все же получат эту сумму, сообщает Itatiaia. Издание отмечает, что найти средства Крузейро собирается за счет привлечения инвестиций от местного предпринимателя Педро Лоуренсо, который является владельцем крупной сети супермаркетов в Бразилии.

Интересно, что сам бизнесмен лично гарантировал новоиспеченному тренеру Луису Фелипе Сколари погашения долгов перед Зарей. Это позволит Крузейро избавиться запрета на регистрацию новых футболистов, который ранее был наложен ФИФА.

Отметим, что Виллиан Гомес, за которого должен заплатить бразильский клуб, никогда не играл за Зарю. В сезоне 2012/13 он защищал цвета харьковского Металлиста, откуда и перебрался в Бразилию. Однако, в кризисный период харьковчане передали долг луганчанам.

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