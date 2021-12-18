Дворазовий чемпіон світу узгодив придбання 90% акцій Крузейро за 400 млн реалів (близько 62 млн євро), повідомляє Globoesporte.

Атлетіко Мінейро оформив "золотий дубль" – 35-річний Халк поховав потенційного роботодавця Марлоса

Саме у цьому клуб Роналдо розпочинав свій шлях на дорослому рівні, проте зараз "Чорна бестія" переживає найгірший період у своїй історії. Два роки тому Крузейро вперше вилетів до другого дивізіону Бразилії і досі не може повернутися в еліту. Більше того, клуб могли опустити у третій дивізіон, якби не вдалося закрити борг перед Зорею за Вілліана Гомеса. Роналдо обіцяє вирішити усі фінансові проблеми і посприяти підсиленню Крузейро.

Нагадаємо, 45-річний Феномен також володіє Вальядолідом, який наразі перебуває в Сегунді. У 2018 році бразилець придбав 51% акцій "Пусели" за 30 млн євро. Очікується, що тепер між двома клубами легенди буде тісна співпраця.

"Тато обожнює Динамо": українець грає в клубі Роналдо, викликався у збірну та отримав подарунок від Зозулі