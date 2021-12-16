Сезон-2021 стал для Атлетико Минейро одним из самых успешных в истории.

Кубок Бразилии, финал, второй матч

Атлетико Паранаэнсе – Атлетико Минейро – 1:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Жадерсон, 87 – Кено, 25, Халк, 76

Гости уже стали чемпионами Бразилии, а после 4:0 в первом матче был практически гарантирован и Кубок. Легкой жертвой "петушков" стал Атлетико Паранаэнсе, куда активно сватают Марлоса.

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Атлетико Минейро решил не расслабляться и выиграл второй матч. Кено открыл счет в середине первого тайма, а после перерыва его поддержал Халк. Отдельно стоит отметить 35-летнего ветерана – с 19 голами он стал лучшим бомбардиром чемпионата и отличился в обоих финальных матчах Кубка. На последние 15 минут в составе Минейро вышел и экс-хавбек Динамо Че Че, ставший свидетелем гола престижа от Жадерсона.

Команда Куки выиграла "золотой дубль" и второй в истории клуба Кубок Бразилии (предыдущий был в 2014 году). Атлетико Минейро также хорошо выступил в Кубке Либертадорес – "петушки" проиграли в полуфинале будущему победителю Палмейрасу только из-за правила выездного гола, которое до сих пор применяется в турнирах КОНМЕБОЛ.

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