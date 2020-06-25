Роналдо переманивает к себе Санчеса, которого Манчестер Юнайтед хочет забрать из Интера

Бывший футболист сборной Бразилии, президент и главный акционер Вальядолида Роналдо хочет видеть в своей команде форварда Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса.

Чилийский нападающий пока выступает в миланском Интере на правах аренды. Однако, Манчестер Юнайтед настроен вернуть игрока еще до фактического завершения сезона, не желая оставлять Санчеса потенциальному конкуренту в Лиге Европы.

Манчестер Юнайтед не хочет оставлять Санчеса в Интере до конца сезона – интересы клубов пересекаются в Лиге Европы

"Алексис Санчес всегда демонстрировал хорошие результаты везде, где играл. Если он не сможет сделать это в Интере, двери Вальядолида для него всегда открыты", – приводит слова Роналдо Sempre Inter.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Алексиса с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2022 года.

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