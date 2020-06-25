Роналдо переманює до себе Санчеса, якого Манчестер Юнайтед хоче забрати з Інтера

Колишній футболіст збірної Бразилії, президент і головний акціонер Вальядоліда Роналдо хоче бачити у своїй команді форварда Манчестер Юнайтед Алексіса Санчес,а.

Чилійський нападник наразі виступає в міланському Інтері на правах оренди. Однак, Манчестер Юнайтед налаштований повернути гравця ще до фактичного завершення сезону, бо не хоче залишати Санчеса потенційному конкуренту в Лізі Європи.

Манчестер Юнайтед не хоче залишати Санчеса в Інтері до кінця сезону – інтереси клубів перетинаються в Лізі Європи

"Алексіс Санчес завжди демонстрував хороші результати всюди, де грав. Якщо він не зможе зробити це в Інтері, двері Вальядоліда для нього завжди відкриті", – наводить слова Роналдо Sempre Inter.

У нинішньому сезоні 31-річний Санчес взяв участь у восьми матчах чемпіонату Італії, в яких став автором одного забитого м'яча і віддав одну результативну передачу. Контракт Алексіса з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2022 року.

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