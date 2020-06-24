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Манчестер Юнайтед не хочет оставлять Санчеса в Интере до конца сезона – интересы клубов пересекаются в Лиге Европы

10:45 - Читати українською
Манчестер Юнайтед не хочет оставлять Санчеса в Интере до конца сезона – интересы клубов пересекаются в Лиге Европы
Алексис Санчес / Getty Images

Форвард Алексис Санчес рискует оказаться в очень неприятной ситуации.

Манчестер Юнайтед настроен вернуть чилийца по аренде в Интере, информирует Sky Italy.

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Соглашение действует только до 30 июня, но итальянский клуб надеялся договориться о его продлении до конца сезона. Впрочем, Манчестер Юнайтед не хочет оставлять Санчеса потенциальному конкуренту в Лиге Европы. "Красные дьяволы" уже одной ногой в четвертьфинале, а миланцы еще должны разобраться с Хетафе на стадии 1/8. Вполне вероятно, что клубы пересекутся в решающих матчах, где Санчес понадобился бы Интеру.

Напомним, чилиец успел провести за "нерадзурри" 17 матчей, отличился 3 голами.

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Италия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Англия Лига Европы Алексис Алексис Санчес
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