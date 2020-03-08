Роналдиньо узнал строгое решение парагвайского суда по делу с поддельным паспортом

Легенда сборной Бразилии и Барселоны Роналдиньо надолго запомнит свою недавнюю поездку в столицу Парагвая.

Суд Асунсьона вынес решение продлить срок ареста Роналдинью и его брата до 6 месяцев по делу о въезде в Парагвай по фальшивому паспорту, сообщает Globoesporte.

Роналдиньо арестован за использование поддельного парагвайского паспорта

Кроме того, прокурор запросил арест для Роналдиньо и его брата из-за того, что они могут скрываться, а также потому, что Бразилия не будет экстрадирует своих граждан.

Добавляется, что защита настаивала на том, что брат Роналдиньо, Роберто де Ассиш, испытывает проблемы с сердцем, и должен получать медицинскую помощь на родине. Однако сторона защиты не смогла предоставить документы, подтверждающие это, потому запрос о переводе под домашний арест был отклонен.

Напомним, полиция Парагвая задержала легендарного бразильца за использование поддельного паспорта. Ранее Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

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