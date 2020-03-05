Роналдиньо могут арестовать за использование поддельного паспорта

Бывшая звезда Барселоны Роналдиньо попал в очередное приключение после завершения игровой карьеры.

Парагвайская полиция задержала Роналдиньо по подозрению в использовании поддельных документов при пересечении границы, сообщает AS.

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Экс-игрок Барселоны приехал в Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительной акции. Полиция ворвалась в гостиничный номер, где Роналдиньо остановился вместе со своим братом Роберто, чтобы провести обыск. В результате было выявлено поддельные паспорта.

Добавляется, что сегодня, 5 марта, Роналдинью с братом должны дать показания в прокуратуре Асунсьона, которая уже выдала ордер на арест звездного бразильца.

Напомним, ранее Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Бразилец завершил игровую карьеру в 2018 году.

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