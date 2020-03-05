toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1 СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналдиньо могут арестовать за использование поддельного паспорта

09:31 83 Читати українською
Роналдиньо могут арестовать за использование поддельного паспорта
Роналдиньо / AFP

Бывшая звезда Барселоны Роналдиньо попал в очередное приключение после завершения игровой карьеры.

Парагвайская полиция задержала Роналдиньо по подозрению в использовании поддельных документов при пересечении границы, сообщает AS.

Роналдинью рассказал о своих отношениях с Месси в Барселоне

Экс-игрок Барселоны приехал в Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительной акции. Полиция ворвалась в гостиничный номер, где Роналдиньо остановился вместе со своим братом Роберто, чтобы провести обыск. В результате было выявлено поддельные паспорта.

Добавляется, что сегодня, 5 марта, Роналдинью с братом должны дать показания в прокуратуре Асунсьона, которая уже выдала ордер на арест звездного бразильца.

Напомним, ранее Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Бразилец завершил игровую карьеру в 2018 году.

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго

blog_ava
ПСЖ уничтожил Лион и легко вышел в финал Кубка Франции – Мбаппе создал очередной шедевр
00:30
273
Теги
Мир Роналдиньо Роналдиньо Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
19
мин
Дерби Каунти
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук