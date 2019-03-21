Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго

Сьогодні свій 39-й день народження святкує магічний Роналдінью. "Футбол 24" вирішив пригадати кар'єру іменинника.

Початок шляху

Футбольний шлях бразильця розпочався як і в багатьох його співвітчизників – з вуличних баталій. Маленький Роналдо де Ассіс Морейра (повне ім’я Роналдінью) міг грати з м’ячем цілий день. Першим його тренером став батько, який загинув через сердечний приступ, коли майбутній футбольній зірці було лише 8 років і з того часу старший брат став головним прикладом для Роні. Бразилець також захоплювався міні-футболом і виступав за команду Белу-Орізонті. Саме тут він вперше серйозно заявив про себе: його команда перемогла з рахунком 23:0, всі голи на рахунку 13-річного Роналдінью.

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Професійна футбольна кар’єра гравця розпочалась в 1995 році в молодіжній команді Греміо. Через 2 роки Роналдінью зіграв на молодіжному чемпіонаті світу, після якого й почав вважатись майбутньою зіркою Бразилії. За основну команду Греміо Роналдінью дебютував в 1998-му і поступово почав привертати увагу європейських клубів. Контракти пропонували Лідс, Сент-Міррен та Арсенал, однак через різні причини не вдавалось домовитись про перехід. Але вдалось це Парі Сен-Жермен, з яким Роналдінью потайки підписав контракт, за що перетворився з улюбленця трибун на зрадника.

Тоді ж на нього звернули увагу і в національній збірній. 26 червня 1999 року Роналдінью дебютував у товариській зустрічі проти Латвії, а в наступному матчі (проти Венесуели на Копа Амеріка) відзначився забитим голом. Бразилія здобула перемогу в тому розіграші Кубка Америки, а Роналдінью отримав виклик на Кубок Конфедерацій, де став найкращим гравцем турніру та одним з найкращих бомбардирів.

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Перший сезон у складі парижан вийшов вдалим, і бразилець з 13 забитими м’ячами став найкращим бомбардиром команди. В цей же час почала проявлятись його "зіркова хвороба". Бразильцю було до вподоби грати проти сильних супротивників, а тому знущатись над умовними Труа йому було не цікаво, Роні в таких матчах ходив по полю пішки. Попри це він отримав виклик на Чемпіонат світу-2002, на якому збірна Бразилії здобула перемогу, а Роналдінью найбільше запам’ятався в матчі 1/4 фіналу проти Англії, в якому він асистував Рівалдо, забив легендарний гол з 35 метрів та отримав вилучення.

Після успішного ЧС-2002 закріпився в статусі зірки і стало зрозуміло, що в чемпіонаті Франції бразилець не затримається. Так і сталось: в 2003 році Роналдінью за 32,25 млн євро перейшов у Барселону, де й засяяв найяскравіше.

Пік кар’єри

В складі каталонців Роналдінью почав закохувати в себе навіть фанатів суперників, не кажучи вже про прихильників Барселони. Бразилець накручував захисників дуже легко, видаючи неймовірні фінти. Найбільш показовми епізодом став його матч проти Реала, коли Роналдінью ніяк не могли зупинити і бразилець оформив дубль, а трибуни найпринциповішого суперника Барселони аплодували стоячи.

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Цікавою історією поділився Андрес Іньєста. Якраз перед цим Ель-Класіко Роналдінью подзвонив іспанцю і повідомив, що він нібито переходить в Реал і попросив нікому про це не казати. Кілька днів до матчу партнери по команді тепло вітали бразильця, однак атмосфера панувала досить дивна. А от вже в роздягальні на Бернабеу Роналдінью виголосив промову: "Хлопці, сьогодні у нас дуже важлива гра. Суперник дуже сильний, але в останні дні я зрозумів, що ми не просто команда, а справжня сім'я. Кожному з вас я подзвонив серед ночі і сказав, що в кінці сезону переходжу в Реал. Кожного попросив мовчати про це. І ніхто мене не видав! Я буду грати в Барселоні ще довго, а тепер давайте вийдемо на поле і покажемо, хто сильніший".

У складі Барселони бразилець став найкращим гравцем світу-2005, виграв Лігу чемпіонів, чемпіонату та кубок Іспанії та здобув цілу низку індивідуальних нагород. Але найбільш важливим було те, що він брав на себе гру в найвідповідальніші моменти і рідко підводив партнерів. Єдиний випадок, коли на магію бразильця в розквіті його кар’єри знайшлась протидія – протистояння з Челсі в сезоні 2004/05, в якому перемогли підопічні Жозе Моурінью, а Роні відзначився дублем на Стемфорд Брідж.

Спад кар’єри

Переломним став 2006 рік, а точніше – Чемпіонат світу. Бразилія їхала на турнір в статусі головного фаворита, маючи вбивчий за іменами склад. В атаці, окрім Роналдінью, виступали такі гравці як Кака, Адріано та Роналдо. Однак ця четвірка відзначилась лише 5 разів, а збірна вилетіла в 1/4 фіналу від французів (які з неймовірним Зіданом взяли срібло Мундіалю).

Роналдінью після цього ніяк не міг повернути свою фізичну форму, хоча й продовжував тішити вболівальників своїми шедеврами (як от гол в падінні через себе у ворота Вільяреала). Барселона почала буксувати і сезон 2006/07 завершився без титулів. В наступному сезоні ситуація ще більше погіршувалась і доходило навіть до освистування "блаугранас" вболівальниками. Цей сезон став останнім у складі каталонців і Роналдінью перейшов до Мілана. В Італії бразилець розпочав непогано і засяяв у другому сезоні під керівництвом Леонардо. Але це тривало недовго через регулярні посиденьки в барах та нічних клубах. Вже в 2011 році Роналдінью повернувся в Бразилію, що означало кінець великої кар’єри.

На батьківщині Роналдінью пограв за Фламенго, Атлетіко Мінейро та Флуміненсе. Потім він перебрався у мексиканський Керетаро, а у 2018 році завершив кар'єру.

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Саме в цьому і є головна відмінність між Роналдінью та Мессі або Роналду. Бразилець отримував насолоду від футболу, однак на піку кар’єри любов до вечірок та алкоголю не дали Роні засяяти найяскравіше. Проте його завжди будуть пам’ятати як чарівника, який з посмішкою на обличчі творив неймовірні речі і закохував своєю грою мільйони хлопчаків по всьому світу.