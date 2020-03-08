Роналдінью дізнався суворе рішення парагвайського суду щодо справи з підробленим паспортом

Легенда збірної Бразилії та Барселони Роналдінью надовго запам'ятає свою нещодавню подорож до столиці Парагваю.

Суд Асунсьйона виніс рішення продовжити термін арешту Роналдінью та його брата до 6 місяців у справі про в'їзд в Парагвай за фальшивим паспортом, повідомляє Globoesporte.

Роналдінью заарештований за використання підробленого парагвайського паспорта

Крім того, прокурор запросив арешт для Роналдінью і його брата через те, що вони можуть переховуватись, а також тому, що Бразилія не екстрадує своїх громадян.

Додається, що захист наполягав на тому, що брат Роналдінью Роберто де Ассіш відчуває проблеми з серцем, і повинен отримувати медичну допомогу на батьківщині. Однак сторона захисту не зуміла надати документи, які підтверджували б це, тому запит про переведення під домашній арешт був відхилений.

Нагадаємо, поліція Парагваю затримала легендарного бразильця за використання підробленого паспорта. Раніше Роналдінью позбавили закордонного паспорта за несплату податків. Він завершив ігрову кар'єру в 2018 році.

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