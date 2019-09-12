Роналдиньо снова попробует себя на футбольном поле

Роналдинью сыграет за колумбийский клуб в товарищеском матче.

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в товарищеском матче в составе колумбийского Санта-Фе, – сообщает официальный сайт команды. Соперник колумбийцев пока не определен. Отмечается, что его объявят в ближайшие дни. Игра состоится 17 октября.

Роналдинью назначен туристическим амбасадором Бразилии

Напомним, 39-летний Роналдиньо объявил о завершении профессиональной карьеры в прошлом году. Его последним клубом был бразильский Флуминенсе.

За свою карьеру обладатель "Золотого мяча" 2005 года успел поиграть за Гремио, ПСЖ, Барселону, Милан, Фламенго, Атлетико Минейро и Керетаро. В 2002 году он в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго