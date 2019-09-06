Роналдинью назначен туристическим амбасадором Бразилии

Экс-игрок испанской Барселоны и итальянского Милана назначен послом туризма Бразилии.

Легендарный бразильский футболист Роналдинью стал послом туризма Бразилии, сообщает Goal. На эту должность его назначил президент Бразилии Жаир Болсонару.

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Интересно, что у нового посла туризма нет собственного паспорта. В 2015 году Роналдинью и его брат Роберто де Ассис были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой в запрещенном месте – на озере Гуайба, что нанесло вред экологии. В 2018-м бразильца приговорили к штрафу в размере 8,5 млн долларов, который он не выплатил. В результате у Роналдинью отобрали паспорт, теперь он не может покидать страну.

Роналдиньо за свою карьеру выступал в составе ПСЖ, Барселоны, Милана, Фламенго, Атлетико Минейро, Керетаро и завершил карьеру в Флуминенсе в 2015 году.

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