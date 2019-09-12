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Роналдінью знову спробує себе на футбольному полі

08:00 523 Читать на русском
Роналдінью знову спробує себе на футбольному полі
Роналдінью / Фото з відкритих джерел

Роналдінью зіграє за колумбійський клуб у товариському матчі.

Колишній півзахисник збірної Бразилії Роналдінью візьме участь в товариському матчі у складі колумбійського Санта-Фе, – повідомляє офіційний сайт команди. Суперник колумбійців поки не визначений. Зазначається, що його оголосять найближчими днями. Гра відбудеться 17 жовтня.

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Нагадаємо, 39-річний Роналдінью оголосив про завершення професіональної кар'єри у минулому році. Його останнім клубом був бразильський Флуміненсе.

За свою кар'єру володар "Золотого м'яча" 2005 року встиг пограти за Греміо, ПСЖ, Барселону, Мілан, Фламенго, Атлетіко Мінейро і Керетаро. У 2002 році він у складі збірної Бразилії став чемпіоном світу.

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